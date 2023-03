Dal ritorno del rally a Bruce Springsteen: ecco tutti gli eventi dell'anno in autodromo

Non solo Gran Premio d'Italia. Dal ritorno del rally in autodromo al grande concerto di Bruce Springsteen. È stato presentato martedì sera durante una Press Dinner, alla presenza dei vertici di Automobile Club D’Italia tra cui il presidente Angelo Sticchi Damiani e il Direttore Centrale Sport Automobilistico Marco Ferrari, il calendario sportivo 2023 del Tempio della Velocità.

Non solo Gran Premio: tutti gli eventi in calendario

La stagione del circuito brianzolo offrirà uno spettacolo entusiasmante per tutti gli appassionati di motorsport, ma anche per gli amanti di rievocazioni storiche, parate, track days e tanto altro ancora. Gli occhi sono puntati alla 94esima edizione del Gran Premio d’Italia 2023 che quest’anno si svolgerà tra l’1 e il 3 settembre e che vedrà battagliare in pista i 20 piloti di Formula 1, per cui l’Autodromo ha l’ambizione di replicare sugli spalti l’affluenza da record della passata stagione.

Nel 2023 altre due gare di rilievo internazionale, il FIA WEC e il Fanatec GT World Challenge, che regaleranno emozioni e colpi di scena agli amanti dell’Endurance. Per entrambi gli eventi, così come per il Gran Premio d’Italia, è già possibile acquistare il proprio biglietto su Monzanet.it e sul sito del rivenditore ufficiale TicketOne.it. La prima in ordine di tempo sarà il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, in programma tra il 21 e il 23 aprile, che vedrà gareggiare anche il nove volte campione del mondo di motociclismo Valentino Rossi.

Nel fine settimana del 7, 8 e 9 luglio sarà invece la volta dei piloti del FIA World Endurance Championship, impegnati, dopo la 24 Ore di Le Mans, nella 6 Ore di Monza con diverse novità tecniche e la nuova Ferrari Hypercar 499P in cerca di una vittoria di portata storica sul mitico asfalto brianzolo a distanza di 50 anni dall’ultimo successo. Ad impreziosire il calendario ‘23 delle gare di durata ci penseranno poi i driver della Hankook 12H Monza di Creventic, serie olandese in grande crescita e già protagonista in diversi circuiti del calendario gare di Formula 1, pronta a scaldare gli animi dei tifosi nel Tempio della Velocità tra il 9 e l’11 giugno. La partenza della stagione è invece ormai alle porte. Per lo start ufficiale bisogna infatti attendere solo domani, giovedì 23 marzo, quando si terrà la XIV Rievocazione Storica della Coppa Milano Sanremo, la cui tappa di apertura si disputerà proprio nel Tempio della Velocità e prevederà un doppio passaggio delle auto sia sulla pista stradale che sulle mitiche Sopraelevate.

Il primo fine settimana di gare, sabato 1 e domenica 2 aprile, sarà invece quello della FX Italian Series, che l’anno scorso ha visto battagliare a Monza oltre 280 piloti e che si presenterà ai nastri di partenza del 2023 con alcune novità di rilievo, tra cui il campionato GT4 Italy, nuova punta di diamante della serie in collaborazione con SRO. Non mancheranno poi i classici appuntamenti riservati ai Campionati Italiani di ACI Sport con due gare, gli ACI Racing Weekend 1 e 2 - programmati rispettivamente tra il 23 e il 25 giugno e tra il 15 e il 17 settembre - con il Time Attack Series (1-2 luglio) e con il GT Open International Series tra il 22 e il 24 settembre, che vedrà i piloti sfidarsi a Monza prima dell’appuntamento conclusivo a Barcellona.

Spazio anche per la novità del Porsche Club Suisse, campionato monomarca elvetico di Porsche, a metà luglio (14-16) e per la 7° edizione dello Special Rally Circuit organizzato da Vedovati Corse l’11 e il 12 novembre. Sempre in tema rally, e per chiudere in bellezza il 2023, è in previsione per il primo weekend di dicembre (1-3) l’ACI Rally Monza, evento conclusivo nel palinsesto delle gare del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco di ACI Sport. Sul fronte delle auto storiche, protagonista a Monza sarà l’ACI Storico Festival, in agenda per domenica 16 aprile, che nel 2022 ha visto in l’Autodromo oltre 650 vetture d’epoca, impegnate tra parate e track days.

Il ritorno del motor show

Il circuito brianzolo si trasformerà in una vera e propria Città dei Motori dal 16 al 18 giugno con il MIMO Milano Monza Motor Show che, ampliando il format degli anni precedenti, sarà protagonista con manifestazioni quali test drive, esposizioni statiche e dinamiche, oltre alla novità della Indy Autonomous Challenge, prevista per domenica 18 giugno, ovvero l’esibizione di auto da corsa a guida autonoma che per la prima volta si disputerà su una pista stradale e non sull’ovale di Indianapolis.

“La stagione sportiva 2023 del Tempio della Velocità è ormai alle porte e gli spunti di interesse sono diversi. In primis la presenza, per la prima volta dopo 50 anni, della Ferrari in un mondiale Endurance che sta assumendo stagione dopo stagione un’importanza sempre maggiore. Per Monza rappresenta un onore essere l’unica tappa italiana a ospitare il FIA WEC, e anche uno dei tre circuiti al mondo, insieme a SPA e al Bahrein International Circuit, ad avere due mondiali FIA nel proprio calendario eventi 2023. Inoltre, di grande prestigio è il ritorno di Valentino Rossi nel Tempio della Velocità per il Fanatec GT World Challenge Europe così come, per il nostro circuito, diventare il primo tracciato stradale ad accogliere le auto a guida autonoma della Indy Autonomous Challenge nel fine settimana del MIMO. Il focus per il nostro Autodromo e i nostri Tifosi è e deve rimanere il motorsport - con la volontà di coinvolgere gli appassionati di tutte le età - e la commistione tra appuntamenti tradizionali, eventi che fanno ritorno a Monza e format innovativi e spettacolari ci consente di guardare a questa annata sportiva con positività e con la certezza di migliorare i numeri di affluenza della passata stagione. E i dati sulla biglietteria che stiamo raccogliendo giorno dopo giorno sono molto positivi” ha commentato Giuseppe Redaelli, presidente di Autodromo Nazionale Monza.