Che vittoria del Cavenago! Sono sette i gol segnati contro il Dolzago

Una vittoria incredibile della formazione di Tinelli che rifila ben sette gol ai lecchesi dell'Arcadia Dolzago. Tra le mura amiche i giallorossi non sbagliano praticamente niente e impongono il proprio ritmo alla gara fin dai primi minuti di gioco. Al 10 minuto ad aprire le danze ci pensa Gioacchini, che regala il vantaggio al Cavenago. L'Arcadia Dolzago prova a cercare una reazione al 15' con una punizione di Pennati, ma la barriera è ben posizionata e allontana. Al 21' ci pensa Catalano a raddoppiare, prende palla e batte il numero uno lecchese. Esattamente dieci minuti dopo arriva il terzo gol per i padroni di casa. Questa volta a infilare il pallone in rete è Galleani. Ma la formazione di Tinelli non si ferma qui: al minuto 35 cala il poker Breda che riceve un ottimo pallone da Manno, ripartito in contropiede dopo una palla persa da parte del centrocampo del Dolzago.

La prima frazione di gioco, quindi, si chiude così con la formazione di casa in avanti di quattro gol. Al rientro in campo la situazione non cambia. Dopo neanche un minuto Galleani segna una doppietta. Il suo è uno splendido pallonetto che beffa l'estremo difensore del Dolzago. Al minuto 16 il direttore di gara indica il dischetto per un fallo di mano da parte di Pirola a favore dei giallorossi. Dagli undici metri va Masserini che non sbaglia e segna il 6-0 per i ragazzi di Tinelli. A chiudere la goleada del Cavenago ci pensa ancora una volta Catalano con un'assist di Masserini. Una vittoria che dimostra, ancora una volta la forza della squadra guidata da mister Tinelli.

Ora il Cavenago si prepara alla gara di domani contro il Barzago, valida per il recupero della diciassettesima giornata.