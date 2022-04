Ecco come organizzare eventi sportivi di successo

C’è ancora tempo per iscriversi e partecipare (on line e in presenza) al quarto incontro organizzato dalla delegazione del Coni di Monza e Brianza dedicato alle associazioni sportive e alle buone pratiche con “Tanti club una sola squadra”. L’evento è in programma sabato 9 aprile alle 10 e sarà dedicato al tema “Organizzare eventi sportivi: sette mosse chiave per creare un successone”. Ad aprire i lavori il delegato di Monza e Brianza, Martina Cambiaghi.

Tre testimonial brianzoli

A raccontare la loro esperienza sul campo Laura Guidi (responsabile eventi del Basket Seregno), Giovanna Fiolo (sport & corporate event di Assi Manager) e Stefania Demetz (autrice del libro “Lo sport va in scena). La serie di incontri, organizzati con il patrocinio della Provincia di Monza e Brianza, oltre al sostegno di Allianz e BrianzAcque, si terranno sia on line (basta iscriversi all’indirizzo monza@coni.it) che in presenza presso l’auditorium “Egidio Ghezzi” in via Grigna 13.