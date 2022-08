Coppa Italia Eccellenza, esordio vincente per la Vis Nova Giussano

Pronti, partenza e via. In questi giorni ha preso il via la Coppa Italia Dilettanti e si sono già conclusi i primi novanta minuti ufficiali della stagione. Insomma, prime gare e primi verdetti. Ecco come è andata la prima partita della Vis Nova Giussano. La formazione brianzola, retrocessa dalla serie D, ha incontrato sul suo cammino l'Altabrianza Tavernerio che fa parte del girone 5 in cui le lucertole sono state inserite insieme a Cisanese e Brianza Olginatese.

Nella trasferta di Erba, prima dell'avvio del campionato di Eccellenza di domenica prossima, la squadra guidata da mister Mastrolonardo ha ottenuto una vittoria per 2-1. Gioca bene e vince la Vis Nova Giussano nella trasferta comasca, valida per la prima giornata di Coppa Italia Eccellenza: i neroverdi ora dovranno affrontare nella seconda giornata la Brianza Olginatese che ha vinto di misura contro i bergamaschi.