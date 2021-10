Coppa Italia Promozione, il Muggiò accede agli ottavi di finale

Tra le tre monzesi ancora in corsa per la Coppa Italia, l'unica a passare il turno è la corazzata di Muggiò. La squadra guidata da Natobuono rifila una manita al BM Sporting e si dimostra una delle squadre da battere.

I padroni di casa gialloblù non lasciano scampo alla compagine milanese e nel giro di trenta minuti si portano già avanti per 3-0: doppietta di Brighenti nel giro di cinque minuti ( 7' e 12' del pt) e arriva pure il gol di Jacopo Personè al 33 minuto. La prima frazione di gioco, quindi vede la supremazia del Muggiò in tutte le parti del campo, i ragazzi di Natobuono chiudono e bloccano tutte le incursioni avversarie impedendo quindi al BM di arrivare al tiro. Nella ripresa invece, sembra esserci una minima reazione dei milanesi, con Cefali che accorcia momentaneamente le distanze al quinto minuto, ma tra l'11 e il 22' è Cavaliere, che consegna la vittoria ai gialloblù e li trasporta agli ottavi di finale. Qui i giallobù dovrebbero affrontare i lecchesi della ColicoDerviese, ancora da scoprire se giocheranno in trasferta o in casa.