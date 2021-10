Coppa Italia Promozione, la Vibe Ronchese viene eliminata dal San Pellegrino

Passo false della Vibe Ronchese che non riesce a battere il San Pellegrino e viene eliminata dalla Coppa Italia Promozione. I Monzesi di Arienti nonostante abbiano disputato una buona gara non riescono a sfruttare le diverse occasione e subiscono nel finale ben tre reti. A segno per il San Pellegrino Linguanti ed Erba. Mentre per i padroni di casa gialloverdi a segno Merlini.

Un pò di rammarico in realtà c'è per la Vibe Ronchese che subisce di fatto la sua prima sconfitta stagionale. Il vantaggio per la Vibe arriva al minuto 37 della prima frazione di gioco con Merlini che però tre minuti dopo sbaglia il rigore che avrebbe portato la gara verso un'altra direzione. Nella seconda frazione grande prova del numero uno della Vibe Origo, che inizialmente para un rigore, ma poi sarà lui la causa del successivo penality fischiato che porta in vantaggio il San Pellegrino. Autore della doppietta è Linguanti, mentre a chiudere definitivamente il cerchio e a spedire fuori dalla Coppa la Vibe ci pensa Erba.