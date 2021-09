Coppa Italia Promozione: i risultati della prima giornata. Un pari e una sconfitta per le formazioni monzesi

Al via i primi 90 minuti di questa nuova stagione calcistica. Prima giornata di Coppa Italia per le squadre che militano nel campionato di Promozione e in campo, oggi, tra le brianzole c'erano solamente il Lissone e il Cavenago. Pochi gol e poche emozioni nelle partite odierne. Nessuna delle due compagini monzesi però ha ottenuto una vittoria in questa prima gara e sono arrivati solamente un pareggio e una "pesante" sconfitta.



Nella prima partita ufficiale della stagione il Lissone, guidato da Cavalli, è riuscito a rimediare solamente un punto nella sfida con l'Olgiate Aurora. A segnare la prima marcatura di questo nuovo anno calcistico per i biancoazzurri è stato Eduardo Romeo, classe 1998. Una prestazione non soddisfacente per il Lissone che, quindi, non è riuscito a portare a casa i tre punti e settimana prossima riposerà vista la sfida tra l'Olgiate Aurora e il Muggiò, con quest'ultima che ha grandi ambizioni per questa competizione.



Dall'altra parte i giallorossi del Cavenago invece hanno sfidato il BM Sporting in trasferta subendo una pesante sconfitta. I brianzoli subiscono il primo gol di Marrone nel primo tempo ma la reazione arriva quasi subito con Manno che prova a mettere in difficoltà i padroni di casa del BM Sporting. Ma è la seconda frarzione di gioco che vede il vero e proprio show dei padroni di casa: la velocità dei passaggi e i movimenti continui mettono in crisi i giocatori del Cavenago. Da qui in avanti si vede solo una squadra in campo e gli altri due gol di Marrone e il gol all'incrocio di Fumagalli che sanciscono definitivamente la sconfitta della squadra di Tinelli.



La prossima giornata di Coppa Italia, che si disputerà il 12 settembre, vedrà impegnate anche le altre formazioni monzesi che oggi hanno riposato (Muggiò, Casati Arcore, Concorezzese e Vibe Ronchese). Appuntamento quindi al prossimo weekend.