Coppa Italia Promozione: la Casati Arcore passa il turno

Serviva un pareggio o una vittoria e così è stato. La Casati Calcio Arcore conquista il passaggio del turno in Coppa Italia Promozione e si prepara ad affrontare ai sedicesimi la ColicoDerviese, già qualificata.

Una partita che è stata intensa perlopiù nei primi quindici minuti di gioco, dove è successo di tutto. L'Olimpiagrenta parte molto aggressivo e si va a guadagnare dopo neanche 5 minuti dal fischio iniziale il gol del vantaggio con Moyans. I Lecchesi ci vogliono provare e mettono in difficoltà la squadra monzese, che però è brava a reagire fin da subito e dopo 10 minuti pareggia i conti con un calcio di rigore. A tirare dagli undici metri è stato Redaelli che con freddezza infila il pallone del pareggio in rete.



Un risultato che permette tranquillamente alla squadra biancoverde di vincere con quattro punti il girone 10 e di passare il turno.

Dopo la pesante sconfitta subita in casa contro il Cavenago nella prima giornata del campionato di Promozione, la squadra di Bosis è stata brava ad entrare in campo con una mentalità diversa e a reagire al gol subito dopo pochi minuti, dimostrando ancora una volta di essere tra le maggiori pretendenti al titolo di questa stagione, nonostante il piccolo passo falso avuto nella prima giornata.

Ora appuntamento per la seconda giornata in programma domenica 26 settembre in casa della Concorezzese. Qui i biancoverdi dovranno dimostrare tutta la loro forza e conquistare così i primi tre punti in campionato della stagione.