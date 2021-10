Coppa Italia Serie D, ecco chi incontrerà la Vis Nova Giussano ai trentaduesimi di finale

Nella giornata di ieri il Dipartimento Interregionale ha pubblicato e reso noto gli accoppiamenti per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Serie D. Il turno è in programma mercoledì 3 novembre alle ore 14.30. Per quanto riguarda le squadre monzesi impegnate nella competizione, l'unica a rimanere in gioco è stata la Vis Nova Giussano, che in realtà sta faticando molto per quanto riguarda il campionato, mentre in Coppa sembra che la situazione stia andando molto meglio. Nei trentaduesimi di finale incontrerà il Fanfulla, squadra milanese che milita nel girone D e che al momento ha ottenuto solo 4 punti sui 12 disponibili.

Ricordiamo che la formula della Coppa Italia, quest'anno prevede fino alle semifinali partite a gara unica. Qui di seguito le date degli impegni di Coppa:

3 novembre 2021 - Trentaduesimi

24 novembre 2021 - Sedicesimi

5 gennaio 2022 - Ottavi

2 marzo 2022 - Quarti

30 marzo 2022 - Semifinali

22 maggio 2022 – Finale

Ecco di seguito gli accoppiamenti delle altre squadre:

Montebelluna-Caldiero Terme

Levico Terme-Cartigliano

Delta Porto Tolle-Union Clodiense

Virtus Ciseranobergamo-Arzignano

Derthona-Fossano

Novara-Pontdonnaz

Sporting Franciacorta-Breno

Castellanzese-Caronnese

Caravaggio-Ponte S. Pietro

Progresso-Coreggese

Forlì-Ravenna

Vado-Sanremese

Real Forte Querceta-Prato

Seravezza-Sestri Levante

San Donato Tavarnelle/Lornano Badesse-Follonica Gavorrano/Pianese

Scandicci-Flaminia

Sporting Trestina-Foligno

Recanatese-Tolentino

Chieti-Sambenedettese/Porto D’Ascoli vs Notaresco

Castelnuovo Vomano-Vastogirardi

Cynthialbalonga-Aprilia

Trastevere-Vis Artena

Lanusei-Torres

Audace Cerignola-Giugliano

Altamura-Molfetta

Casarano-Bitonto

Sorrento-Gladiator

Santa Maria Cilento-Cavese

Cittanova-Francavilla

Fc Messina-Acireale

Trapani-Licata