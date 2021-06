Da cuneo a Udine: il viaggio del club tennis Ceriano verso la promozione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Il viaggio del Club Tennis Ceriano verso la doppia promozione parte dal piccolo comune brianzolo e attraversa tutto il Nord Italia, da ovest a est. I ragazzi della Serie B2, dopo la straordinaria vittoria contro la capolista Parabiago nell’ultimo match del girone 1, hanno staccato il pass per il play-off promozione. E così domenica 27 giugno saranno nel cuore delle langhe piemontesi per giocarsi, contro il Country Club Cuneo, la prima ‘manche‘ di un doppio confronto che vale la Serie B1. “Anche i nostri prossimi avversari sono dei neo-promossi e, come noi, hanno una squadra abbastanza giovane, sarà senz’altro una sfida interessante – spiega il presidente del CTC Severino Rocco -. Giocare la gara di ritorno in casa potrebbe darci un piccolo vantaggio, ma è importante restare concentrati fin da subito”.

Le ragazze dal canto loro, dopo aver dominato il primo raggruppamento del girone regionale di Serie C, vinto con 13 punti, si giocheranno l’accesso alla Serie B2 2022 in un play-off promozione difficile, che le vedrà opposte al Modus Tennis Club di Udine. La squadra capitanata da Silverio Basilico giocherà il match di andata (27 giugno) a Ceriano Laghetto mentre il ritorno, in programma l’11 luglio, si disputerà a Tarcento, in provincia di Udine. Il viaggio verso la promozione, per il CTC, è ufficialmente iniziato.