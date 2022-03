Quando si corre il Gran Premio di Monza

E' stato presentato il calendario con gli eventi in programma in autodromo a Monza per la stagione 2022. E nell'anno delle celebrazioni del centenario del circuito l'appuntamento con il Gran Premio di Formula Uno è previsto nel weekend dal 9 all'11 settembre.

"A settembre inizieranno i festeggiamenti per i cento anni di attività del Tempio della Velocità che proseguiranno fino al 2023. Monza è un tracciato che ha segnato la storia del motorsport ed è rimasto non solo nel cuore dei tifosi ma anche in quello dei piloti che lo apprezzano per la sua velocità e per la difficoltà tecnica. Il nostro obiettivo è che le attività dell'Autodromo siano differenziate in modo da ampliare l’offerta per il pubblico, senza dimenticare le importanti competizioni internazionali che già ospitiamo con successo. Il focus è quello di coinvolgere non solo appassionati ma anche pubblici diversi per età e gusti: dunque vogliamo tifosi di motorsport, famiglie, amanti del verde e dello sport all’aperto e turisti" ha spiegato Alessandra Zinno, Direttore Generale dell'Autodromo di Monza.

Il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2022, la corsa più partecipata dell’anno, si correrà tra il 9 e l’11 settembre. I piloti del circus della F1 arriveranno a Monza dopo altri due fine settimana di gara, in Belgio e Olanda. Monza sarà dunque una difficile prova per i team che affronteranno in gara la pista più veloce del campionato a partire dalle 15 di domenica 11 settembre. Quest’anno le tribune torneranno a riempirsi di pubblico durante tutti fli eventi in programma nel Tempio della Velocità.

La gara della Formula Uno si svolge sulla pista dell’Autodromo Nazionale Monza fin dall’anno della sua costruzione, il 1922. Hanno fatto eccezione solo quattro edizioni: 1937, 1947,1948 e 1980. Si tratta di una delle gare più prestigiose e amate grazie alle spettacolari performance che i piloti possono realizzare all’interno del Tempio della Velocità. I biglietti del Formula 1 Pirelli Gran Premio D’Italia 2022 saranno presto in vendita e acquistabili solo presso i rivenditori ufficiali e sul sito monzanet.it