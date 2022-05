Dove vedere la partita del Monza se non si va allo stadio

Cresce l'attesa per la partita decisiva che rappresenta l'occasione per il Monza di conquistare la serie A. Il match decisivo, contro il Perugia, valevole per la trentottesima giornata del campionato di serie B, è in programma alle 20.30 allo stadio Renato Curi. Un incontro che, appunto, in caso di vittoria significherebbe promozione automatica per i biancorossi in serie A. E anche a Monza si farà il tifo.

Mentre si attende la decisione definitiva dell'amministrazione comunale relativa all'installazione di un maxi-schermo per proiettare in diretta il match (e sul sito del comune è già comparsa una ordinanza che prevede divieti nell'area dello stadio per ragioni di interesse pubblico per la serata di venerdì), ecco dove si può guardare la partita, se non si ha la possibilità di raggiungere Perugia e seguire la squadra di mister Stroppa in trasferta.

Dove guardare la partita del Monza

La partita Perugia-Monza verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport al canale 253 del satellite. Sarà possibile seguire la gara anche su DAZN tramite smart tv, su console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX, o su un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. L'alternativa è Helbiz, che rende fruibile il match sulla propria app scaricabile anche sulle moderne Smart TV.

Intanto i biglietti a disposizione nel settore ospiti dello stadio R. Curi, a Perugia, sono esauriti da giorni e tutti gli autobus organizzati dal Monza Club in partenza da Monza hanno già raggiunto la completa occupazione. Una partita sentita, attesa e decisiva. Non resta che giocarla. E tifare.