Eccellenza: ecco contro chi giocheranno Leon e Vis Nova Giussano

Dopo il passaggio agli Ottavi di Coppa Italia, la Leon di Mister Motta è partita con il freno a mano tirato contro la Trevigliese per trovare, poi, due vittorie fondamentali con Vertovese e Altabrianza Tavernerio.

La quarta giornata del campionato di Eccellenza, in programma domenica 25 settembre alle ore 15.30 per i leoni di Vimercate è stata anticipata nella giornata di domani alle ore 19.00 contro un’altra compagine bergamasca: il Mapello. I gialloblù fino ad ora, hanno ottenuto due vittorie e un pareggio e sono a pari punti proprio con la Leon. Si prospetta quindi una gara impegnativa per i brianzoli di mister Motta.

Nell’altro girone, quello A, la Vis Nova Giussano dopo tre giri quasi a vuoto contro Pavia, Club Milano e Solbiatese andrà ad affrontare una squadra Pavese, posizionata in fondo alla classifica come lei: stiamo parlando dell’Accademia Pavese. Si prospetta, quindi, una gara decisiva per le lucertole di mister Mastrolonardo. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15.30 di domenica al Carlo Davide Giampiero di Sant’Alwssio con Vialone.