Eccellenza, rinviata di due settimane la ripresa del campionato

Ancora un rinvio per la ripresa dei campionati di Eccellenza in Lombardia. A seguito di quanto concordato nella riunione consultiva avvenuta nei giorni scorsi il CRL ha immediatamente deliberato di posticipare, oltre alla giornata del 9 gennaio 2022, anche la successiva giornata del 16 gennaio 2022 del campionato di Eccellenza come già disposto per le altre categorie regionali nei giorni scorsi.

Un altro punto su cui si è discusso durante la riunione riguarda il “return to play” ovvero della procedura prevista dal Ministero della Salute per il ritorno all’attività dei giocatori guariti da Covid. Queste le parole di Carlo Tavecchio in merito all'argomento: “Anche in questo caso Abete si è impegnato sin d’ora ad interessare il Presidente della Figc Gravina, il Coni e le istituzioni governative per aggiornare le modalità di rientro, nel necessario rispetto della salute degli atleti ma anche attraverso una semplificazione del protocollo attualmente previsto”