Eccellenza: sconfitta per la Speranza Agrate

Una sconfitta all'esordio per la Speranza Agrate che in vantaggio dopo un primo tempo incredibile si ritrova a tornare a casa senza punt contro il Castelleone.

Il Primo tempo, come per la maggior parte delle partite della giornata è contraddistinto dalla forte pioggia, e dopo soli 8 minuti la gara viene sospesa momentaneamente. Al rientro in campo i padroni di casa della Speranza sono molto più aggressivi e si avvicinano pochi minuti dopo al gol con Pioggia. Sulla corsia sinistra i rossoverdi sono più incisivi ed è proprio da lì che arriva l'incursione che porta in vantaggio a Speranza: al 14’, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, i padroni di casa si portano in vantaggio con Santangeli sigla il primo gol della stagione. Neanche un minuto dopo arriva il raddoppio ad opera del capitano Bonissi, che con un destro a incrociare batte il numero uno del Castelleone. Gli ospiti sembrano confusi e non riescono a trovare una soluzione per reagire allo svantaggio. Si va alla pausa con la Speranza avanti 2-0.

Nella ripresa succede di tutto. Coach Bettinelli cambia Grassi per Sacchi. Il cambio, inzialmente, non sembra dare i risultati sperati, visto che comunque il gioco lo gestiscono i padroni di casa della Speranza. All’ 8’, però, il Castelleone trova il primo dei quattro gol e da qui parte l'incredibile vittoria dei ragazzi di Bettinelli. Il Castelleone si carica, trova il pareggio e al 30’ della ripresa ecco che ottiene l'incredibile sorpasso: errore in uscita da parte di Santangeli che innesca sulla destra Sangiovanni, che mette in mezzo un grande pallone e trova il compagno Kadjo che sul primo palo, a tu per tu con Brambilla di prima non sbaglia e sigla il 3-2. Al 38’ il Castelleone segna il quarto gol dal dischetto con Patrini che spiazza Brambilla e chiude definitivamente il risultato sul definitivo 4-2.

Questo il commento a fine gara del tecnico della Speranza Agrate: "Il Castelleone ha strameritato: la nostra partita è terminata al 20' del primo tempo. Il 2-0 acquisito in avvio, al posto che darci coraggio ha generato qualcosa che non va bene...Già a fine primo tempo avevo alzato la voce perché dopo il 2-0 avevo visto atteggiamenti che non mi erano piaciuti da parte dei ragazzi. Per come si era messa la gara credo che già alla fine del primo tempo avevamo tutte le carte in regola per chiudere la gara. Oggi per come si è messa la partita è stata la dimostrazione di come ci manca qualcosa in termini di atteggiamento e carattere"