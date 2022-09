Eccellenza, turno infrasettimanale amaro per le monzesi

Mercoledì 28 settembre si è disputato il turno, valido per l’anticipo della sedicesima giornata, dei campionati di Eccellenza.

Nel girone A non riesce a trovare la vittoria il Muggió che cade 2-1 sul campo della Vogherese: Bahirov porta in avanti gli avversari con una doppietta personale. Il Muggiò rimane in partita, ma il gol di Mair non riesce a dare quello sprint necessario per il pareggio e rende meno amaro il risultato.

Nel B, invece, ancora una sconfitta per la Leon di Mister Motta che non riesce a superare tra le mura amiche il Club Milanese (0-2). Vimercatesi che ora vengono catapultati esattamente a metà classifica. Serve una reazione per i monzesi se non vogliono staccarsi troppo dalla testa della classifica.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE A

Pavia 13

Oltrepo 12

Castello 11

Vogherese 10

Calvairate 10

Club Milano 9

Verbano 9

Gavirate 8

Magenta 7

Muggiò 6

Solbiatese 6

Sestese 6

Virtus Binasco 5

Pontelambrese 5

Vergiatese 4

Ardor Lazzate 4

Acc. Pavese 3

Vis Nova Giussano 3

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B

Tritium 15

Mapello 13

Forza e Costanza 9

Scanzorosciate 9

Club Milanese 9

Lemine Almenno 8

Brianza Olginatese 8

San Pellegrino 8

Cisanese 7

Leon 7

Juvenes Pradalunghese 7

Vertovese 6

Trevigliese 4

Luciano Manara 3

Altabrianza Tavernerio 3

Zingonia Verdellino 2

AlbinoGandino 2

Valcalepio 2