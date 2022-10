Il Biassono accede agli ottavi, il Lissone perde ai calci di rigore

Mercoledì sera dedicato alla Coppa Italia di Eccellenza e Promozione quello in programma il 12 ottobre. Si parte con le gare secche, ad eliminazione diretta, dove in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore.

Per quanto riguarda la Promozione, invece, si sono svolti i sedicesimi: il Lissone era impegnato sul campo dell’Accademia Inveruno. Mentre alle 20.30 è andato in scena il derby tra Biassono e Speranza Agrate.

I Lissonesi hanno dovuto abbandonare la competizione decisa ai calci di rigore dopo il 3-3 rimediato nei tempi supplementari. A segno per i biancoazzurri Motta, Orellana e Ferrari. Per quanto riguarda il Biassono, l'unica squadra monzese a proseguire il cammino, è bastata la rete di Amadasio per trionfare contro i "cugini" di Agrate.