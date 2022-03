Il Lissone rallenta ancora.

Rallenta la corsa del Lissone che, dopo la sconfitta ottenuta nel turno infrasettimanale con l'Altabrianza Tavernerio, è uscita con i "cerotti" dal campo del Cinisello.

Al 29’ i padroni di casa sfiorano il vantaggio ma il colpo di testa di Volpi sorvola di poco la traversa. Al 31’ ci prova Villa del Lissone con una conclusione al volo da centro area, bel gesto tecnico ma non trova lo specchio della porta. Al 37’ il Cinisello passa in vantaggio. Ripartenza sull’out destro ad opera di Sperti che crossa in mezzo per Innocenti, la prima conclusione è deviata da Mauri che però nulla può sul successivo tap-in del centroavanti rosso-blu. La reazione lissonese allo svantaggio arriva al 40’ con un passaggio filtrante da centrocampo che mette Mazzini davanti a Genchi ma la conclusione del numero 9 lissonese finisce fuori. La ripresa si apre con i padroni di casa che spingono sull’acceleratore e al 46’ vanno vicinissimi al raddoppio. Al 62' arriva: colpo di testa di Sperti che anticipa Mauri in uscita ed insacca, la rete viene convalidata nonostante le vibranti proteste lissonesi per un tocco di mano del 7 cinisellese. L'ultimo gol arriva al 93’ con Sperti chiude la sua ottima partita con la rete della sua personale doppietta.