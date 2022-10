Il Monza incassa la seconda sconfitta consecutiva. A San Siro finisce 4-1 per il Milan

Nel “derby” del cuore tra Milan e Monza ha la meglio la formazione di Pioli che vince a San Siro per 4-1. I rossoneri sbloccano il risultato al 16' con una pregevole azione personale di Diaz. Lo spagnolo segna la doppietta personale e anche il raddoppio al 41'. Il Monza si rende pericoloso in attacco con Sensi e Carlos Augusto. Al rientro in campo chiudono i conti per i rossoneri Origi (65’) e Leao (84’). Per i biancorossi si rivela inutile la strepitosa punizione di Filippo Ranocchia al 70’, che firma il suo primo gol in Serie A. A San Siro finisce 4-1.

In conferenza stampa Palladino ha così commentato la gara: “Ho parlato con Pioli e ci ha fatto i complimenti; io li ho fatti a lui, allena una squadra fortissima con giocatori fortissimi che giocano benissimo. Venire qui a San Siro e giocare non era facile. Siamo stati sempre in partita. Il 4-1 mi è dispiaciuto. Sono episodi che ti fanno crescere".