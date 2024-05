Kumali, la piccola ginnasta monzese a 10 anni è campionessa regionale

Dieci anni, una leggiadria innata e una tecnica perfetta. Kumali Metaramba, ginnasta della Forti e Liberi di Monza, è campionessa regionale. Un risultato indivduale che si somma a quelli dell'associazione con la Forti e Liberi che in questo campionato 2024 con gare singole e regionali ha conquistato 32 ori Regionali, 8 argenti e 4 bronzi. Ben 11 Titoli Regionali. Anche nela penultima gara Regionale Eccellenza 2 Livello che si è tenuta al Palamasucchi di Mortara.

Campionessa a 10 anni

Con un distacco di oltre un punto Kumali Metaramba, non solo è salita sul gradino più alto del podio mettendosi al collo, ma con la somma dei due punteggi su tre gare è diventata Campionessa Regionale. Per la società Forti e Liberi Monza Asd 1878 questo è l'11esimo titolo Regionale. Con una gara perfetta “Kuma" con i suoi 10 anni ha gareggiato sfoggiando tutta la sua eleganza e bravura. Non era facile conquistare il titolo di Campionessa Regionale poiché nella prima gara di febbraio era stata ammalata e ha fatto una gara sottotono, qualificandosi terza e vincendo un bronzo. Nella seconda una caduta alla trave, l’ha penalizzata ma ha comunque vinto l’argento. Non bastava vincere doveva dare un grande distacco alla seconda in corsa per il titolo regionale.

La ginnastina, nata a Monza, ma proveniente dallo Srilanka ha affrontato la gara con una perfezione assoluta. Kumalì, lo scorso anno è stata campionessa Regionale e Italiana in Eccellenza Allieve A Livello 2 è passata ad Allieve B, se quest’anno dovesse vincere iCampionati Nazionali deve passare in una categoria superiore e molto difficile.

È stata molto brava anche Sonia Zorzenone L2, Allieva A che anche lei è tra le migliori della Lombardia nel campionato Csen e sarà ai Campionati Nazionali. In campo gara La Dts Sonia Ronconi e Gabriele Angelo Scattiggio.

"È stata una gara esaltante – spiega Sonia Ronconi – “Kuma” ha ritrovato la sua forma fisica e mentale. Lei è davvero talentuosa. Dopo troppi anni, che alleno in questo sport e con alle spalle esperienza come allenatrice Nazionale C e B e quando ho lavorato per la Sampietrina eravamo in serie A e ginnaste d’interesse Nazionale e oltre. Kumalì è forse una delle migliori ginnaste che io abbia mai allenato. È davvero dotata, oltre che fisicamente, anche di una grande intelligenza motoria”.

Sabato prossimo ad Agrate ci sarà l'ultima gara Csen e la Fel porterà 2 squadre per Acrobat Junior B 2 Livello e Allieve 3 Livello (tra cui gareggeranno anche Kumali e Sonia). Nel Livello 1 Allieve A, B e Junior A sono già campionesse Regionali di questa specialità a squadra.

“Ogni fine settimana è una festa per la sezione ginnastica artistica - dichiara il presidente Alessandro Riva-. Abbiamo circa 35 ginnaste che affronteranno la Finale Nazionale e tutte o con la squadra o nell’individuale hanno vinto. Siamo davvero orgogliosi delle nostre giovani atlete e ci stiamo mobilitando per farle crescere. Tecnicamente sempre di più. In pochi anni il livello si è alzato molto e ora siamo in attesa del gran finale. Al di là di come si qualificano, il 2024 resterà negli annali della nostra società, come un anno magico per la Ginnastica artistica e ringrazio tutto lo staff tecnico. Presto vedrò il sindaco di Monza, per portare avanti il progetto di una tensostruttura attrezzata all’interno del nostro centro sportivo in viale Cesare Battisti al 30. Incrociamo le dita per il futuro della ginnastica artistica e per la città di Monza che non ha un centro idoneo per portare ginnaste ad alto livello o un palazzetto per organizzare gare importanti”.