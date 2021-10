Serie D, la gara della Leon anticipata a sabato 16 ottobre

L'ufficialità è arrivata solo nella giornata di oggi, ma la news trapelava già da qualche giorno. La sesta giornata di campionato per la Leon di Mister Alberto Motta, inizialmente prevista per domenica 17 ottobre, è stata anticipata a sabato 16 ottobre con calcio d’inizio fissato per le ore 20.

I brianzoli andranno in trasferta a Busto Garolfo su un campo difficile come quello dell'Arconatese, che attualmente si trova in terza posizione a quota 11 punti. Nella scorsa giornata i milanesi hanno ottenuto un pareggio contro la Virtus CiseranoBergamo, mentre i leoni della brianza hanno vinto, riscattandosi, contro il Caravaggio.

Appuntamento quindi a sabato 16 ottobre, per una sfida che saprà dare sicuramente delle grandi emozioni.