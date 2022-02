Serie D, la Vis Nova cade contro il Crema

Altra sconfitta per la Vis Nova Giussano a cui non basta il solito Fall. Sul campo di Giussano, passano gli avversari del Crema passa 1-2. A sbloccare la gara ci ha pensato Ferretti del Crema al 13’ , con un colpo di testa su un traversone di Erman dalla sinistra. Dopo pochi minuti è arrivato il pareggio delle Lucertole: un fallo in area di Ruffini è stato sanzionato dal direttore di gara con la concessione di un calcio di rigore. Dal dischetto si è presentato Fall che, lo fallisce ma, sulla respinta di Ziglioli, ha insaccato per il momentaneo 1-1.Al 31′ il Crema sfrutta un’indecisione difensiva degli avversari, con Mandelli che trova in area con successo Ferretti. 2-1 del Crema.



Le Lucertole restano al penultimo posto. Ecco la classfifica del girone B, dopo l'ultimo turno di campionato.

San Giuliano City Nova 49

Brusaporto 41

Legnano* 40

Desenzano Calvina** 39

Arconatese 38

Casatese 38

Folgore Caratese 37

Virtus CiseranoBergamo 36

Breno* 32

Crema 30

Sona 28

Franciacorta 27

Ponte San Pietro 27

Brianza Olginatese 24

Caravaggio* 23

Real Calepina 23

Castellanzese 22

Leon 20

Vis Nova Giussano 20

Villa Valle*** 16

* una gara in meno

** due gare in meno