Leon, mister Motta e Capitan Bonseri confermati per la prossima stagione

La società, con sede a Vimercate, sta iniziando a definire la propria rosa in vista della prossima stagione in Eccellenza. Con un unico e solo obiettivo: quello di ritornare in Serie D il prima possibile. Insomma, dopo la retrocessione la Leon si sta muovendo velocemente sul mercato. Prima, però, ha deciso di riconfermare una parte della rosa dello scorso anno.

In particolar modo alla guida della squadra ci sarà ancora Alberto Motta, per l'allenatore brianzolo si tratta del quarto anno consecutivo alla guida della prima squadra.

Ma, il primo vero grande "colpo" è la conferma di capitan Mattia Bonseri, corteggiato da numerose squadre di Serie D e da club professionistici (in C) ha deciso di continuare e "rimanere" sulla nave Leon. La sua è stata una stagione più che incredibile, visto che il classe 1995 ha segnato ben 20 gol al suo debutto nella quarta serie italiana.