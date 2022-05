Lissone, l'ultima partita è un derby in casa della Concorezzese

La squadra di Cavalli nella penultima giornata di Promozione rifila un poker al Cavenago. La doppia rete di Mazzini, poi Sansonetti e Romeo regalano tre punti ai biancoazzurri di Lissone.

Va precisato che il quinto posto non varrà al termine della regular-season per accedere ai playoff. Questo perchè c'è un distacco incredibile tra Muggiò e Altabrianza (prime due del girone), senza sapere però chi chiuderà secondo. Qualche piccolo rammarico sicuramente c'è ma rimane comunque un'ottima stagione. L'ultima gara, infatti, in caso di vittoria contro la Concorezzese potrebbe catapultarli sopra l'Olimpiagrenta nel caso quest'ultima trovasse la sconfitta sul in casa contro l'Arcellasco.

Ecco l'ultimo aggiornamento della classifica del girone B:

Muggiò 67

Alta Brianza 64

Arcellasco 59

Cinisello 57

Olimpiagrenta 45

Lissone 43

Casati Arcore 43

Sondrio 40

Concorezzese 40

Cavenago 39

ColicoDerviese 30

Olgiate Aurora 30

Vibe Ronchese 28

Cob 91 21

Arcadia Dolzago 20

Barzago 18