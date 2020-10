Dall'Inter alla maglia biancorossa: al Monza arriva anche Lorenzo Pirola

Diciotto anni, brianzolo doc e difensore mancino: dall'Inter arriva a titolo temporaneo annuale al Monza Lorenzo Pirola.

E' il tredicesimo acquisto del club biancorosso per il mercato estivo. Nato in Brianza, a Carate, il 20 febbraio 2002, ha indossato la maglia neroazzurra a 15 anni, vincendo il Campionato prima con l'Under 16 e poi con l'Under 17, con cui ha conquistato anche la Supercoppa Italiana. Il 16 luglio scorso si è meritato il debutto in Serie A a 18 anni, giocando 11 minuti in Spal-Inter 0-4.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nelle Nazionali giovanili, con cui ha scalato in fretta le tappe, ha giocato da protagonista con l'Under 17 un Mondiale e un Europeo, chiuso al secondo posto nel 2019. Nell'Under 18 azzurra ha collezionato poi 7 presenze. Adesso inizia l'anno biancorosso.