Europei, il gol della vittoria degli Azzurri contro il Galles ha la firma di Monza

Dai campi della Dominante, a Monza, alla maglia biancorossa fino a quella azzurra. Matteo Pessina, centrocampista di origine monzese in forza all'Atalanta e calciatore della Nazionale domenica sera ha segnato il gol della vittoria 1-0 dell'Italia contro il Galles nella partita del girone eliminatorio dei campionati Europei in corso. Si tratta della terza rete in azzurro per il centrocampista classe 1997 che dopo le Giovanili nel Monza ha esordito in prima squadra per poi militare nel calcio professionistico nel Como, Verona approdando infine all'Atalanta di Gasperini.

A complimentarsi per la performance di Pessina è stato non solo il sindaco di Monza, Dario Allevi, ma anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. "Matteo Pessina: un percorso iniziato da ragazzino con La Dominante, squadra di Monza dove è nato, proseguito con Monza, Milan, Como e Atalanta. Oggi consacrato in Nazionale con il gol bello e decisivo che ha spianato la strada per il successo sul Galles. Dopo Locatelli, un altro lombardo Doc alimenta il sogno azzurro agli Europei. Forza ragazzi! Avanti così" ha detto il presidente della Lombardia, commentando il match e il successo dell'Italia.

"Vivo per questo momento da quando ho toccato il primo pallone"

"Vivo per questo momento da quando ho toccato il mio primo pallone. Di oggi ricorderò ogni singolo istante" ha scritto il calciatore monzese su Instagram, commentando il match di domenica sera." La concentrazione negli spogliatoi, la voglia di spaccare il mondo, l’inserimento su quella palla in mezzo, l’attesa del pallone in rete, un secondo che mi è sembrato un’infinità. E poi il boato del pubblico, le emozioni, la corsa verso la panchina, i miei compagni che mi corrono incontro, l’abbraccio, la gioia, la condivisone del momento. Il gruppo. Non svegliatemi. Non svegliamoci".

"Siamo l’Italia, e non smetteremo di sognare, insieme a voi".