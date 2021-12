Volley femminile, la Vero Volley Monza di nuovo al lavoro con vista Coppa Italia

Dopo essere rimasta a riposo forzato per due giorni (Natale e Santo Stefano) stante il rinvio del Boxing Day del volley femminile la Vero Volley Monza si prepara alla prima vera sfida senza appello della sua stagione. Le rosablù di Marco Gaspari affronteranno tra tre giorni in gara unica la Reale Mutua Fenera Chieri per i quarti di finale della Coppa Italia e giocheranno tra le mura amiche della Candy Arena in virtù del migliore piazzamento in classifica. In palio c'è la qualificazione alla Final Four di Roma del 5 e 6 gennaio.

Le monzesi, che avranno dunque a disposizione un solo risultato (come del resto le piemontesi, già sconfitte in campionato per 3-1 con una superba prova di Stysiak, autrice di ben 28 punti), hanno iniziato la marcia di avvicinamento alla partita con una doppia seduta ed il copione si ripeterà anche nella giornata di domani. Per mercoledì invece è prevista una sola giornata di tecnica.

Ma ecco di seguito il programma completo degli allenamenti dei prossimi giorni:

LUNEDÌ 27

Ore 9.00 – 11.00 Pesi + Allenamento tecnico

Ore 14.00 – 17.00 Allenamento tecnico

MARTEDÌ 28

Ore 9.30 – 11.30 Allenamento tecnico

Ore 15.30 – 17.30 Allenamento tecnico

MERCOLEDÌ 29

Ore 17.00 – 19.30 Allenamento tecnico

GIOVEDÌ 30

Ore 9.30 Rifinitura pregara

Ore 18.30 Vero Volley Monza – Chieri (Coppa Italia)

VENERDÌ 31

Libero

SABATO 1

Libero

DOMENICA 2

Ore 10.00 – 12.00 Pesi + Allenamento tecnico

Ore 17.00 – 19.30 Allenamento tecnico