Monza, brutto infortunio per Stefano Sensi nella sfida con l’Hellas Verona

Mancavano esattamente 3 minuti alla fine della gara, quando durante uno scontro di gioco tra Sulemana e il biancorosso Sensi é proprio quest’ultimo a farsi male. L’intervento del giocatore del Verona arriva da dietro la gamba del centrocampista del Monza si gira in modo anomalo e le prime immagini di Sensi che resta a terra non sono delle migliori.

I medici hanno trattato la caviglia e proprio quest’ultima deve essere il problema. Il giocatore, poi, è stato portato fuori in braccio dallo staff medico e dal compagno di squadra Petagna mentre piangeva disperato. Sono in corso gli accertamenti per verificare l’entità dell’infortunio subito dall’ex Inter e Sassuolo.

A parlare del proprio giocatore anche mister Palladino durante l’intervista ai microfoni di Dazn nel post partita: “Purtroppo ha avuto questo scontro in campo, gli è rimasta la caviglia sotto e si è spaventato tantissimo. Gli ho parlato ed era un po’ più tranquillo. Aspettiamo naturalmente quello che ci diranno i dottori, ci auguriamo tutti che rientri il prima possibile”.