Monza Calcio, ecco le probabili formazioni per la sfida di stasera contro il Bologna

La sfida tra Monza e Bologna chiude la dodicesima giornata di Serie A. La formazione di Palladino, nonostante le ottime prestazioni, non é riuscita a portare a casa punti nelle ultime due giornate e ha subito due sconfitte consecutive contro Empoli e Milan. Dall’alto lato del rettangolo di gioco ci sarà il Bologna di Thiago Motta, che arriva dalla vittoria interna contro il Lecce.

Per i brianzoli, però, non sarà una sfida del tutto normale. Infatti prima del fischio d’inizio ci sarà un minuto di silenzio per ricordare Luis Fernando Ruggieri, morto durante l'aggressione di giovedì sera ad Assago nel quale é stato coinvolto anche Pablo Marì. Lo spagnolo è stato operato venerdì in anestesia totale per suturare i muscoli della schiena e dovrà osservare due mesi di riposo prima di poter riprendere le attività fisiche.

In ogni caso la probabile formazione di Palladino per la sfida di stasera potrebbe essere questa: Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Carboni; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Petagna.