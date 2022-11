Monza, che vittoria sul Verona. Brutto infortunio per Sensi

Ritrova la vittoria e, in parte, il sorriso il Monza di Palladino che trionfa 2-0 all’U-Power Stadium contro l’Hellas Verona.

Una gara che si sblocca solo nella seconda metà di gara e che vede partire forte i pedoni di casa: dopo due minuti vicinissimi al vantaggio con Ciurria che in area crossa e trova Tameze che pasticcia regalando la sfera a Caprari, sulla ribattuta ci prova Pessina in rovesciata ma ancora una volta la difesa gialloblù respinge. Il Verona perde Faraoni per infortunio, e Magnani espulso al 27’ dopo che ha bloccato Dany Mota lanciato a rete. Il Monza prova in tutti i modi a cercare il varco per colpire ma il Verona resiste. Al rientro in campo risultano decisivi i cambi di Palladino: al 68’ i brianzoli passano in vantaggio con Carlos Augusto che batte Montipò con un destro violento sotto la traversa. Ma all’88’ tra le file dei biancorossi si fa male Sensi dopo un'entrata scomposta di Sulemana, l’infortunio sembra essere più grave del previsto. Monza che raddoppia al 90’ con Colpani. Petagna riceve palla al limite e serve Colpani a rimorchio. Il giocatore infila Montipò sul primo palo.

Dopo tre sconfitte consecutive i brianzoli risalgono la classifica, salgono a 13 punti e torna a sorridere.