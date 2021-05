I biancorossi perdono 0-2 contro il Brescia, il sogno della serie A si gioca ai playoff

Il Monza perde in casa 0-2 contro il Brescia mentre la Salernitana vince e conquista la serie A. Terzo posto in classifica per i biancorossi che ora devono giocarsi la promozione ai playoff. All'U-Power Stadiumlunedì pomeriggio era presente anche Adriano Galliani che ha ringraziato la squadra per il risultato - anche a nome del Presidente Berlusconi - e per aver chiuso l'ultima giornata di campionato al terzo posto. L'obiettivo resta la serie A e per la squadra di mister Brocchi il sogno della promozione in serie A non è tramontato. Tutto ora si giocherà ai playoff.

"Abbiamo fatto un'ottima stagione. E' stato un campionato difficile abbiamo avuto momenti belli e meno belli, aver chiuso in terza posizione è comunque un ottimo risultato. Adesso affronteremo questi playoff con una posizione conquistata sul campo di vantaggio" ha commentato mister Brocchi al termine del match.

Il Monza e il Lecce disputeranno i playoff a partire dalle semifinali. Venezia-Chievo e Cittadella-Brescia si affronteranno nel turno preliminare: la squadra che vincerà la prima sfida incontrerà il Lecce, chi avrà la meglio nel secondo match invece giocherà con Monza. Le semifinali sono previste per il 17 e il 20 maggio, 23 e 27 l’andata e il ritorno della finale.