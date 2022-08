Muggiò un punto alla prima in Eccellenza, stasera arriva la Trevigliese

Dopo un'estate in cui sono stati effettuati lavori allo Stadio per il rifacimento del campo (in erba sintetica), il Muggiò ha fatto il debutto in Coppa Italia di Eccellenza: la squadra di Natobuono, dopo aver ottenuto la più che mertita promozione nella scorsa stagione, si è trovata ad affrontare una bergamasca.

Nella prima trasferta contro lo Zingonia Verdelino è arrivato solo un punto. I bergamaschi sono partiti molto forte e dopo soli 8' minuti hanno trovato il vantaggio con Lambiase. La reazione dei gialloblù è immediata. Al 27' il nuovo bomber Mair trasforma il rigore che Villa ha procurato (espulso), Andrea Crimaldi al 43' raddoppia e porta in vantaggio la squadra di Natobuono. Nonostante la superiorità numerica non riescono a tenere il vantaggio e Zouba punisce i muggioresi con un gol al 31'. A Zingonia finisce 2-2.



Il Muggiò è stato inserito nel girone 14 di Coppa Italia e nel secondo turno, stasera martedì 30 agosto alle 20.30 troverà la Trevigliese, mentre la terza giornata è in programma mercoledì 14 settembre dove i brianzoli saranno di riposo.