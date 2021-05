Il Monza saluta mister Brocchi, il nuovo allenatore è Giovanni Stroppa

"AC Monza e Cristian Brocchi hanno deciso in piena armonia di risolvere anticipatamente il loro rapporto". Con questa nota il club biancorosso ha comunicato ufficialmente l'interruzione della collaborazione con mister Brocchi che ha guidato la squadra durante il campionato verso il sogno della serie A che si è fermato a un passo dal diventare realtà.

"AC Monza ringrazia Cristian Brocchi per l’appassionato lavoro svolto e gli augura ogni successo per la sua futura carriera" spiegano da Monzello. Dal 1 luglio 2021 sulla panchina del Monza ci sarà Giovanni Stroppa.

Giovanni Stroppa nuovo allenatore

Nato a Mulazzano, in provincia di Lodi, il 24 gennaio 1968, Stroppa torna a Monza 32 anni dopo la sua esperienza da giocatore. Nel 1987 era passato dalla Primavera del Milan in prestito al Monza dove ha giocato due stagioni in serie C1 e serie B, esordendo nel calcio professionistico il 20 settembre 1987, in occasione del match Monza-Pesaro finito 0-0.

Poi il biennio nel Milan di Sacchi con l'esordio in serie A nel 1989 e il passaggio alla Lazio. Negli anni Stroppa ha indossato anche la maglia del Foggia, Piacenza, Brescia e ha giocato anche nell'Avellino. Dal Milan, è partita anche la sua carriera da allenatore, cominciata nel 2006 nel settore giovanile rossonero. Nel 2010 ha vinto la Coppa Italia Primavera, bissando il successo da giocatore.

Dopo aver guidato il Sudtirol, il Pescara per una parentesi in serie A e lo Spezia, nel 2016 è approdato al Foggia, che ha riportato in Serie B dopo 19 anni vincendo anche la Supercoppa di Lega Pro, in una stagione costellata di record. Nel 2018 è passato al Crotone, dove alla seconda stagione ha centrato un’altra promozione, questa volta in Serie A, con due giornate di anticipo. La sua avventura calabrese è finita lo scorso marzo.

Adesso la firma con l'Ac Monza e una stagione tutta da iniziare.