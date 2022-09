Le strade del Monza e di Stroppa si dividono: ecco chi è il nuovo allenatore

Ha trasformato in realtà il sogno biancorosso della serie A portando la squadra sui campi del campionato di massima serie. Ora però le strade del Monza e di Giovanni Stroppa si dividono. La società biancorossa infatti ha comunicato di aver sollevato Stroppa dall'incarico e la guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata a Raffaele Palladino.

"Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A. AC Monza augura a Giovanni Stroppa i migliori successi professionali per il futuro" hanno fatto sapere dalla società martedì mattina.

Chi è Raffaele Palladino

Raffaele Palladino, classe 1984, ex calciatore, aveva debuttato come tecnico nella società biancorossa nel 2019. Già allenatore della Primavera biancorossa dalla stagione sportiva 2021-2022 ora è il nuovo allenatore della squadra di serie A.