I biancorossi ancora sul podio: bronzo nazionale per i ragazzi della pallanuoto

Monza (sportiva) ancora sul podio. Dopo la promozione del Monza in serie A, lo scudetto degli Sharks e quello dei calciatori speciali dell'Arcobaleno Down adesso è la volta degli atleti della pallanuoto. Bronzo per i Granchi U18: si sono piazzati sul terzo gradino del podio i giovani dell’NC Monza alle finali nazionali di categoria a Civitavecchia.

È il podio più alto mai conquistato nei 25 anni di storia della pallanuoto monzese. Il settebello biancorosso, già reduce della vittoria del campionato lombardo, mercoledì 27 luglio ha conquistato il titolo battendo nella finalina Aquademia Velletri 12-11. I granchietti avevano dapprima superato ai rigori ai quarti di finale dopo una gara al cardiopalma i cugini di Busto Arsizio per 14-13 per poi risultare sconfitti 17-7 in semifinale dal Bari. Un risultato che non ha spezzato i sogni di gloria delle calottine monzesi.

"Un risultato eccezionale ma non inatteso - commentano commossi i coach Stefano Ingegneri e Fabio Frison -. Questa è una squadra che gioca insieme da 10 anni e che a livello regionale ha vinto tutti i titoli di categoria in progressione con l’età. Siamo ancora più emozionati perché li abbiamo visti crescere e passare da bambini ad essere giovani uomini orgogliosi di giocare con questa società”.

Il titolo dedicato a Diego Tisiot, l’indimenticato allenatore biancorosso improvvisamente scomparso due anni fa e che ha contribuito alla crescita sportiva ed educativa dei ragazzi. Il primo scatto col trofeo conquistato nelle sede della piscina Pia Grande di Monza è stato effettuato proprio davanti al ritratto del coach, al quale è stata intitolata anche la torcida dei genitori degli atleti.

“Speriamo che questo nostro successo, unito anche alla vittoria della nazionale italiana della World League, spinga tanti ragazzi ad avvicinarsi alla pratica della pallanuoto - spiega Frison - e per questo aspettiamo tutti i giovani dai 2004 ai 2014 che vogliono provare ai nostri open day di sabato 11 e 25 settembre”.

Il presidente Franco Fossati gioisce ma non nasconde le preoccupazioni sul futuro del Centro natatorio di via Murri: "Complimenti alla squadra, ai ragazzi che si sono allenati fino a fine luglio e alle famiglie che hanno supportato i propri figli. Ora ci auguriamo che la nuova amministrazione ci dia una mano a continuare con questi ed altri ragazzi”.