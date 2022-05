Il Monza è a 90 minuti dalla serie A

E' il giorno della partita e del sogno della serie A. I biancorossi venerdì sera affronteranno il Perugia allo stadio Renato Curi e la vittoria in campo significherebbe per il club monzese la promozione nella massima serie. Un sogno che è tutto da giocare. Anche a Monza si farà il tifo perchè in città è stato installato un maxischermo allestito nel piazzale antistante l'U-Power Stadium, nell’area di parcheggio di Viale Sicilia.

Sarà l’AC Monza a regalare ai tifosi biancorossi l'emozione dei 90 minuti che potrebbero portare la squadra in serie A: 30 metri quadrati di schermo per vivere in diretta l’adrenalina della partita che la città di Monza attende dal lontano 1979. L’accordo finale sulla trasmissione della diretta è stato possibile grazie al gioco di squadra tra comune, prefettura, questura, AC Monza, Lega Serie B e SkyTV.

I convocati

Al termine della rifinitura svolta nei giorni scorsi a Monzello, mister Stroppa ha convocato 28 giocatori per Perugia-Monza.

Di seguito la lista completa:

1 Lamanna, 2 Donati, 4 Mazzitelli, 5 Caldirola, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 11 Mancuso, 12 Sommariva, 13 Pedro Pereira, 16 Di Gregorio, 18 Bettella, 19 Favilli, 21 Ramirez, 22 Rubbi, 26 Antov, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 31 Sampirisi, 33 Brescianini, 34 Marrone, 47 Mota Carvalho, 77 D'Alessandro, 79 Molina, 80 Vignato, 84 Ciurria, 98 Pirola. Indisponibili Paletta e Siatounis.

I numeri di Perugia-Monza

Sono 23 i precedenti tra Perugia e Monza in Serie B, con la squadra umbra che si è imposta 13 volte - contro nessuna squadra ha vinto più partite (esclusi incroci post season) - completano il bilancio sei successi brianzoli e quattro pareggi. Tra le squadre affrontate almeno 15 volte in Serie B, il Monza è la squadra contro cui il Perugia vanta la più alta percentuale di vittorie (56.5%). Dopo il pareggio per 2-2 nella gara d’andata, Perugia e Monza potrebbero impattare due sfide consecutive per la prima volta nella loro storia in Serie B. Il Monza potrebbe restare imbattuto in entrambe le gare stagionali di Serie B contro il Perugia per la prima volta nella sua storia.

Il commento di mister Stroppa

"In questo momento dobbiamo soltanto raccogliere con la determinazione e la concentrazione giusta, senza farci prendere dall'ansia. Serenamente, andare in campo a fare le cose che sappiamo fare" ha detto mister Stroppa nella conferenza stampa pre-trasferta di giovedì. "Se non dovessero andare bene abbiamo un'altra opportunità. Non ci voglio pensare ma la voglia considerare" ha aggiunto.