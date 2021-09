Promozione: Arcellasco - Muggiò. Un pareggio che va bene ad entrambe

Al via il campionato di Promozione e nel girone B c'era una partita molto attesa: stiamo parlando della sfida tra Arcellasco e Muggiò. I brianzoli, in trasferta ad Erba, sono riusciti ad ottenere un pareggio importante, che di fatto accontenta in parte entrambe le squadre.



Come in tutte le partite disputate nella giornata di oggi, anche qui è arrivato un acquazzone che ha messo a dura prova sia il campo che gli stessi giocatori. Dopo una prima parte rallentata a causa della forte pioggia e nel momento migliore del Muggiò a passare in vantaggio sono i padroni di casa dell'Arcellasco che grazie alla rete di Caligiuri possono gestire la gara. Ma la squadra guidata da Natobuono reagisce immediatamente e al 30' si guadagna un calcio di rigore. Dal discshetto va Brighenti che non sbaglia e batte Longoni, portando sull'1-1 la sua squadra.



La seconda frazione di gioco è molto simile alla prima parte: l'Arcellasco prova a mettere in difficoltà il Muggiò che, subito dopo, prende in mano le redini dell’incontro continuando a proporre gioco e a costruire occasioni da gol. Quando mancano 5 minuti al termine della gara, il giocatori del Muggiò reclamano un presunto episodio da rigore, ma il direttore di gara non è dello stesso avviso e così la partita si chiude con un pareggio.





ARCELLASCO – MUGGIÒ 1-1

22′ Caligiuri (A), 30′ rig. Brighenti (M)



ARCELLASCO: Longoni, Bonella (34' st Corti), Mazzeo (10' Locatelli), Gjonaj, Garofoli, Fossati, Caligiuri, Fossati (31' st Ferrario), Zoppi (18' st Valsecchi), Castelnuovo (25' st Colombo N.), Molteni. A disp. Giudici, Sartori, Bergna, Poerio. All. Bertarelli.

MUGGIÒ: Frontino, Campanella, Raffaglio, Personè, Gandini, Di Maio (2' st Morabito), Tremolada, Monteverde, Brighenti, Personè, Cavaliere. A disp. Regina, Nopali, Lanzani, Conforto, Campanella, Ammirato, Attokkaran. All. Natobuono.

ARBITRO: Saraci di Lecco.



AMMONITI: Cavaliere (M), Bonella (A), Raffaglio (M), Campanella (M), Locatelli (A).