Promozione: Bene Cavenago e Casati Arcore, prima vittoria per la Speranza Agrate

Si è conclusa la quarta giornata del campionato di Promozione, in programma oggi domenica 25 settembre alle ore 15.30, dove non sono mancate sorprese importanti.



Partiamo dal derby tra Casati Arcore e Lissone, entrambe le formazioni erano alla ricerca di tre punti importanti, ad avere la meglio è stata la Casati Arcore. La formazione biancoverde ha vinto grazie alla rete di Nicoletti. Il Cavenago, invece, si conferma ancora in grande forma e, tra le mura amiche su è imposto per 3-1 sulla ColicoDerviese grazie ai gol di Manno, Giuliana e Vismara. Altro derby interessante era quello tra Concorezzese e Speranza Agrate, a sorridere sono i rossoverdi di Agrate per 2-1 che conquistano i primi tre punti in campionato. Vittoria anche per la Vibe Ronchese che si impone 2-1 sui lecchesi dell’Olgiate Aurora. Infine, il Biassono trova la sconfitta contro la Nuova Sondrio. (2-0 il risultato finale).

Gli altri risultati di giornata:

Missaglia Maresso - Grentarcadia 3-3

Galbiate - Costamasnaga 3-0

Arcellasco Città di Erba - Calolziocorte 2-2

La Classifica del girone B

Arcellasco 10

Nuova Sondrio 10

Casati Arcore 10

Cavenago 8

Lissone 7

Costamasnaga 7

Biassono 6

Vibe Ronchese 6

ColicoDerviese 6

Calolziocorte 5

Speranza Agrate 5

Galbiate 3

Concorezzese 3

MissagliaMaresso 2

GrentArcadia 1

Aurora Olgiate 0