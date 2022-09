Promozione, ecco tutto gli impegni del weekend delle squadre brianzole

Il campionato di Promozione è ormai partito e le diverse squadre del lecchese inserite nel girone B hanno iniziato tra alti e bassi. Come già detto questo è il girone tra i più equlibrati e la lotta per le prime posizioni è agguerrita, proprio nel B sono state inserite numerose formazioni di Monza. La quarta giornata del campionato di Promozione, in programma domenica 25 settembre alle ore 15.30 vedrà disputarsi partite importanti, che possono già dare un'idea di quali sono le squadre da battere per poter anche solo pensare a un passaggio nella categoria superiore.

Partiamo dal derby tra Casati Arcore e Lissone, entrambe le formazioni sono alla ricerca di tre punti importanti per rimanere incollati e non lasciar scappare i comaschi di Erba. Il Cavenago invece ospita la Colicoderviese, così come la Vibe Ronchese aspetta un’altra lecchese tra le mura amiche: l’Olgiate Aurora. Altro derby interessante tra Concorezzese e Speranza Agrate: qui entrambe cercano la vittoria per allontanarsi dalla zona rossa del girone. Infine, la neopromossa Biassono che fino ad ora ha fatto molto bene, sara impegnata in trasferta contro la Nuova Sondrio.

Le altre gare del girone B

Missaglia Maresso - Grentarcadia

Galbiate - Costamasnaga

Arcellasco Città di Erba - Calolziocorte