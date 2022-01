Promozione, fine anno di bilanci per la Concorezzese

Fine anno di Bilanci e bisogna tirare le somme. Vediamo come è andata la squadra di Concorezzo fino a questo momento.

Dopo un'inizio in salita, la Concorezzese di Mister Nava è riuscita a ingranare la marcia e a ottenere risultati che l'hanno portata al momento della sosta natalizia fuori dalla zona playout e a quota 22 punti, a sole tre distanze dalla zona playoff. Un cammino nel giorne B di Promozione che sembrava iniziato con il piede sbagliato, invece ancora una volta la formazione monzese ha stupito ed è riuscita a rimettersi in careggiata.

Appuntamento quindi all'anno nuovo, con una partita ancora da disputare e chissà che non possa regalare posizioni e punti importanti.