Promozione, fulmine a ciel sereno in casa Casati Arcore. Cambio in panchina per i brianzoli

Dopo la sconfitta subita per 2-0 contro il Cinisello la società di Arcore ha deciso di esonerare il proprio allenatore. Così nella giornata di ieri Davide Bosis non è più l'allenatore della Casati Arcore. Le aspettative della società biancoverde erano molto alte in questa stagione, ma la classifica non rispecchia per niente gli obiettivi che si erano prefissati. Al suo posto, Matteo Pessina.



Ecco il comunicato ufficiale della società: "La società Casati calcio Arcore comunica di aver interrotto i rapporti collaborativi con il mister della prima squadra Davide Bosis,a lui vanno i ringraziamenti per tutto il bel lavoro svolto in questi anni in società raggiungendo ottimi risultati. Per la Casati rimarrà sempre uno di famiglia.

In attesa di definire nei prossimi giorni l’arrivo del nuovo allenatore la direzione della squadra sarà affidata al mister in seconda Pessina Matteo."

Classifica del girone B di Promozione:

AltaBrianza 39

Muggiò 37

Cinisello 33

Arcellasco 29

Lissone 28

Cavenago 24

Concorezzese 23

Olimpiagrenta 22

Vibe Ronchese 21

Olgiate Aurora 19

Nuova Sondrio 17

Casati Arcore 17

Colicoderviese 15

Cob91 13

Barzago 12

Arcadia Dolzago 7