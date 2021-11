Promozione, Girone B: domenica trasferta a Cormano per il Lissone

Squadra in casa

Squadra in casa Lissone

I biancoblu guidati da Cavalli domenica affronteranno i milanesi della Cob91. Con una partita ancora da recuperare (causa covid contro il Cinisello) nella scorsa giornata la squadra guidata da Cavalli ha battuto di misura la formazione della Nuova Sondrio nei minuti finali di gioco con un gol di Colombo. Fino a questo momento il cammino dei monzesi in questo campionato è più che positivo, si trovano al quarto posto a pari punti con la formazione comasca dell'Arcellasco e ora, dovranno sfruttare proprio la gara di domenica per ottenere una vittoria e sperare in un risultato favorevole nella gara tra Arcellasco e Cinisello.

Nell'undicesima giornata troveranno la squadra di Cormano che sta faticando molto e che si trova esattamente a quindici punti di distanza e nella parte bassa della classifica. Appuntamento quindi a domenica al Centro Sportivo Comunale di Cormano.



Questo il turno delle altre squadre domenica 28 novembre:

Altabrianza Tavernerio - Concorezzese

Arcadia Dolzago - Cavenago

Arcellasco Città Di Erba - Cinisello

ColicoDerviese - Vibe Ronchese

Muggiò - Casati Calcio Arcore

Olgiate Aurora -Barzago

Olimpiagrenta -Nuova Sondrio

La classifica del girone B

Muggiò 24

Cinisello 23

Altabrianza Tavernerio 23

Lissone 21

Arcellasco 21

Vibe Ronchese 14

Cavenago 14

Concorezzese 14

Olimpiagrenta 14

Casati Arcore 13

Colicoderviese 9

Nuova Sondrio 7

Cob 91 6

Olgiate Aurora 6

Barzago 5

Arcadia Dolzago 4