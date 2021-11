Promozione, Girone B: Il Muggiò vince ancora

Ancora una volta è lui a decidere la gara. Stiamo parlando di Manuel Personè, il bomber della squadra gialloblu che anche in questo derby non perdona e regala i tre punti al Muggiò.

Il Muggiò parte con il controllo del gioco nelle proprie mani. Al 7' guadagna subito un calcio di rigore, dagli undici metri Brighenti non sbaglia e spiazza il portiere biancoverde. Ma la Casati reagisce e trova subito un rigore al minuto 12 con Fall, che viene atterrato in area. Redaelli si presenta sul dischetto e pareggia i conti. Ma è al minuto 7 che cambi ancora la gara, Brighenti con un bel colpo di testa che si infila nell’angolino sinistro della porta difesa da Labate riporta in avanti il Muggiò.



Al rientro in campo la Casati si ritrova dopo dieci minuti con un uomo in meno per doppia ammonizione. Gara abbastanza intensa, fino a quando Labate al 25’ salva su Brighenti, ma al 33’ arriva l’inatteso pareggio ospite:Capitan Borsotti sfrutta la respinta corta di Frontino per segnare in mischia il 2-2.

Al 48 il bomber Personè in mezzo all’area mette a segno di testa il gol vittoria.

Tre punti per la formazione di Natobuono che continua la sua cavalcata in questo campionato.