Promozione, Girone B: la Casati Arcore beffata nei minuti di recupero

Squadra in casa

Squadra in casa Casati Arcore

Alla fine il derby va al Muggiò che negli ultimi minuti di recupero segna con il solito Personé. Nonostante la sconfitta, la Casati Arcore ha comunque disputato una buona gara andando in ben due occasioni a riprendere e riaprire la gara e tenendo con il fiato sospeso proprio i gialloblù. Insomma, nella prima frazione di gioco arrivano tre gol: per la Casati su rigore a segno Redaelli. Si va negli spogliatoi dopo la prima frazione con il vantaggio dei muggioresi per 2-1.

Nella ripresa nonostante l'uomo in meno, dall'11'st viene espulso Crimaldi, la Casati Arcore riesce a rimanere in gara fino all’ultimo secondo, trovando il pareggio con capitan Borsotti, ma la beffa arriva quando ormai la partita sembrava assestata sul pari. A siglare la rete vittoria per i padroni di casa del Muggiò è Personè al minuto 48. Una sconfitta amara, che lascia comunque dei buoni punti di partenza su cui Bosis potrà lavorare durante la settimana.