Promozione, girone B: Poker del Cavenago alla Casati Arcore

Dopo la stratosferica vittoria rimediata contro la Concorezzese in Coppa Italia, sembra che il Cavenago abbia preso sul serio la Promozione.

I ragazzi di Tinelli non si sono montati la testa e fin dai primi minuti di gioco hanno dimostrato di voler giocare al meglio questo campionato e di voler dimostrare che la categoria se la sono meritata pienamente. Tanto che hanno spinto fin dai primi minuti di gioco, e hanno travolto in tutti i sensi la Casati Arcore. Rispettivamente con le reti di Vismara, Piras, Piscopo e infine Catalano. Insomma, quattro gol che pesano sul morale della Casati ma che esaltano invece dall'altro lato la formazione di Cavenago. Si le ambizioni sono tanto, forse è prematuro anche perché per ora sono solo due le gare vinte e in cui hanno convinto i ragazzi di Tinelli, ma fino a questo momento i giallorossi hanno dimostrato di meritarsi tutto.



Casati Arcore – Cavenago 0-4

Marcatori: D. Vismara (c), D. Piras(c), F. Piscopo(c), M. Catalano(c)