Promozione, il Cavenago è in crescita

Dopo tre giornate senza trovare il sorriso la formazione di Tinelli è finalmente tornata alla vittoria. Questa volta in rimonta contro i lecchesi dell'Arcadia Dolzago. Il vantaggio del Dolzago arriva dopo neanche un minuto ed arriva dopo una mischia in area e a trovare la zampata vincente è Spreafico. Ma la reazione dei giallorossi arriva immediatamente: Piscopo guadagna un rigore che Piras non sbaglia e riporta al 40' - della prima frazione di gioco - la situazione in parità.

Nel secondo tempo Gioacchini, trova il primo gol in questo campionato che si concluderà poi con una doppietta. Tre punti per il Cavenago che si allontana sempre di più dalla zona rossa del girone B.

Ecco come sono andate le gare della scorsa giornata:

AltaBrianza-Concorezzese 1-1

Arcellasco-Cinisello 1-1

Cob 91-Lissone 1-1

ColicoDerviese-Vibe Ronchese 1-2

Muggiò-Casati Arcore 3-2

Olgiate Aurora-Barzago 1-2

Olimpiagrenta-Nuova Sondrio Calcio 3-1

La classifica del girone B:

Muggiò 27

Cinisello 24

Altabrianza Tavernerio 24

Lissone 22

Arcellasco 22

Vibe Ronchese 17

Cavenago 17

Olimpiagrenta 17

Concorezzese 15

Casati Arcore 13

Colicoderviese 9

Barzago 8

Nuova Sondrio 7

Cob 91 7

Olgiate Aurora 6

Arcadia Dolzago 4