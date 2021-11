Promozione, il Muggiò cerca il riscatto dopo la delusione in Coppa

Prosegue a gonfie vele il campionato di Promozione in Lombardia. Dopo aver disputato l'ottava giornata e, per le qualificate, gli ottavi di Coppa nel turno infrasettimale le squadre si apprestano a disputare la nona giornata di questo campionato. Nello specifico la capolista Muggiò dopo essere stata eliminata dalla Coppa Italia contro la ColicoDerviese sarà impegnata in casa in un derby tutto monzese contro la Concorezzese che sembra essersi ripresa dall'inizio difficile di questa stagione.

La compagine gialloblu di Natobuono, quindi, dovrà cercare il riscatto dopo la delusione subita nella gara infrasettimanale. Nello scorso turno di campionato, sempre in un derby monzese, aveva battuto per 3-0 la formazione di Tinelli del Cavenago. Ora dovrà cercare di continuare la propria striscia positiva in campionato visto che la diretta concorrente, il Cinisello, andrà ad affrontare in trasferta il Lissone.

Appuntamento quindi a domenica 14 novembre alle ore 14.30 al Superga di Muggiò.

Ecco le altre gare in programma

Altabrianza Tavernerio -Olimpiagrenta

Arcadia Dolzago - Nuova Sondrio

Arcellasco Città Di Erba - Casati Calcio Arcore

Cob 91 - Barzago

ColicoDerviese - Cavenago

Olgiate Aurora - Vibe Ronchese

Lissone - Cinisello

La classifica del girone B

Muggiò 20

Cinisello 20

Altabrianza Tavernerio 19

Lissone 18

Arcellasco Città Di Erba 15

Vibe Ronchese 14

Cavenago 13

Concorezzese 10

Casati Calcio Arcore 10

Olimpiagrenta 10

ColicoDerviese 8

Cob 91 6

Barzago 5

Nuova Sondrio 4

Arcadia Dolzago 4

Olgiate Aurora 3