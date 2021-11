Promozione: la Concorezzese affronta la capolista Muggiò

Arriva il fine settimana e si riparte con un nuovo turno del campionato di Promozione. La nona giornata vedrà tante sfide importanti Nello specifico la Concorezzese di mister Nava si prepara ad una trasferta abbastanza impegnativa. Infatti domenica affronterà nientemeno che il Muggiò, capolista del girone a quota 20 punti insieme al Cinisello.

La compagine biancorossa di Nava arriva dalla vittoria contro l'Olgiate Aurora, ultima in classifica, e dovrà sicuramente dimostrare di essere rientrata in forma nonostante la partenza in completa salita. Nello scorso turno di campionato il Muggiò, sempre in un derby monzese, aveva battuto per 3-0 la formazione di Tinelli del Cavenago. Ora cercheranno sicuramente il riscatto, dopo l'uscita dalla Coppa.

Appuntamento quindi a domenica 14 novembre alle ore 14.30 al Superga di Muggiò.

Ecco le altre gare in programma

Altabrianza Tavernerio -Olimpiagrenta

Arcadia Dolzago - Nuova Sondrio

Arcellasco Città Di Erba - Casati Calcio Arcore

Cob 91 - Barzago

ColicoDerviese - Cavenago

Olgiate Aurora - Vibe Ronchese

Lissone - Cinisello

La classifica del girone B

Muggiò 20

Cinisello 20

Altabrianza Tavernerio 19

Lissone 18

Arcellasco Città Di Erba 15

Vibe Ronchese 14

Cavenago 13

Concorezzese 10

Casati Calcio Arcore 10

Olimpiagrenta 10

ColicoDerviese 8

Cob 91 6

Barzago 5

Nuova Sondrio 4

Arcadia Dolzago 4

Olgiate Aurora 3