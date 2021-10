Promozione, la Concorezzese cade contro il Cinisello

Impegno difficile per il Concorezzo di mister Nava che affrontava in casa il Cinisello. A sbloccare la partita è la compagine monzese, con Riminucci che infila il pallone del vantaggio in rete al minuto 18’. Ma la reazione degli avversari del Cinisello è immediata, infatti la squadra rossoblù riesce a pareggiare i conti al minuto 24 con Innocenti e si porta persino in vantaggio al 41’ con Fronda. Un risultato che non cambia nella seconda parte di gioco e permette così alla formazione avversaria di portarsi a casa tre punti importanti. Per quanto riguarda la squadra di Nava, la poca esperienza li ha portati a non tenere alta la concentrazione.

Ora, domenica prossima li aspetta una trasferta a Lissone contro una formazione che sta dimostrando di voler giocare per stare nelle prime posizioni.