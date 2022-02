Promozione, la Concorezzese ottiene un solo punto in trasferta

Squadra in casa

Squadra in casa Cob 91

Cob 91 – Concorezzese: un punto a testa per entrambe le formazioni che vede la squadra monzese, di fatto, allontanarsi dalla zona playoff. Dopo un primo tempo sottotono di entrambe le formazioni, a 15 minuti dall’inizio della ripresa la Cob91 passa in vantaggio. La reazione della formazione brianzola è immediata, ma per agguantare il pareggio devono aspettare il rigore negli ultimi minuti di gioco firmato da Lovece.

Nava parla così a fine partita: “Oggi abbiamo giocato male. La nota positiva della gara è sicuramente la forza mentale che abbiamo avuto, trovando la reazione subito dopo aver subito il gol dello svantaggio”.